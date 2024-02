Calcio serie C, il Perugia verso Sassari con la spina Sylla

Il Perugia si avvicina ad una delle sfide chiave della stagione corroborato dal ritorno alla vittoria dopo una vittoria ed un pareggio che gli hanno fatto perdere il terzo posto in classifica. Confortante è stato l'atteggiamento contro una Fermana che, benchè fosse fanalino di coda, più di qualche problema ai biancorossi glielo ha creato, ma alla fine questi ultimi, che sapevano che questa partita non sarebbe stata assolutamente facile, sono riusciti a spuntarla e a conquistare tre punti di platino. Si dice che la pazienza sia la virtù dei forti e questa volta è andata proprio così.

I ragazzi di Alessandro Vittorio Formisano sono attesi ora dall'esame più duro, ovvero quella Torres che nel girone di andata sembrava poter contendere la leadership al Cesena salvo poi accusare nelle ultime giornare delle difficoltà impreviste che le hanno fatto perdere terreno. A Lucca però i sassaresi, pur non brillando e sfruttando anche episodi fortuiti, sono tornati a fare la voce grossa e sarebbe un delitto pensare ad una loro crisi, anche se i problemi ci sono e non potranno non esserci.

Ogni allenatore tende a guardare in casa propria e lo stesso Formisano, all'antivigilia del match del Vanni Sanna, dovrà fare i conti con le condizioni non perfette di uno dei giocatori che potrebbe essere decisivo viste sia le caratteristiche sue che quelle dell'avversario. Chiaro riferimento è a Yossouph Cheik Sylla, che nell'allenamento di stamattina, in fase di salto, ha avvertito un problema ad un ginocchio che lo ha costretto ad uscire dal campo claudicante. Sul suo volto era ben percepibile la sofferenza, ma questo contrattempo, almeno in base a quanto è stato possibile comprendere, non dovrebbe impedirgli di prendere parte alla gara. Viceversa una sua assenza, che farebbe il paio con quella di mercoledì per squalifica, sarebbe una vera e propria disdetta per i Grifoni, che si ritroverebbero ad avere un attacco spuntato o comunque non al meglio delle proprie potenzialità.

Formazione, il dubbio è davanti

Il problema occorso a Sylla mette Formisano sulle spine almeno fino a domani, quando si terrà la seduta di rifinitura (ore 10, a seguire, alle 11:45, la conferenza stampa pre gara). Il tecnico spera di poter schierare il senegalese in coppia con Seghetti con il rientrante Kouan alle loro spalle, in alternativa sono pronti Ricci o Matos (più defilato il fino ad ora poco convincente Cudrig).

Non sono previsti cambiamenti negli altri reparti: la difesa sarà formata da Mezzoni, Lewis e Dell'Orco, il centrocampo da Paz, Iannoni, Torrasi e Lisi.

Infermeria, buone nuove all'orizzonte

Per Sassari non sarà ancora disponibile Gabriele Angella, che resterà ancora ai box per affaticamento, mentre iniziano a vedere la luce Andrea Bozzolan (oggi differenziato in campo, tra due settimane potrebbe tornare disponibile) e Federico Vasquez (in gruppo la prossima settimana). Da verificare ancora Paolo Bartolomei, che si allena a parte dopo un paio di giorni sul terreno di gioco del Paolo Rossi, e Stipe Vulikic, che verrà "testato" nei prossimi giorni. Ovviamente i suddetti calciatori non saranno convocati.