Calcio serie C, il Perugia si gioca molto a Sassari ma Formisano fa il pompiere: "Una partita come le altre"

Il Perugia, pur non brillando, è tornato a correre e ora è atteso all'esame più duro, almeno di quest'ultimo periodo. Domani c'è il match di Sassari contro una Torres che nel girone di ritorno ha commesso più di un passo falso, da cui passano parecchie possibilità di tornare a lottare fino alla fine per il secondo posto, che consentirebbe di disputare i playoff da posizione privilegiata.

In più c'è una buona notizia: quanto accaduto ieri a Youssuph Cheik Sylla, che aveva fatto temere più di qualcosa circa la sua presenza al Vanni Sanna, si è rivelato un falso allarme. L'attaccante domani ci sarà ed è pronto a dare il suo contributo in un match in cui la sua fisicità sarà essenziale nell'economia dello sviluppo del gioco.

I biancorossi sanno di giocarsi tanto, ma il tecnico Alessandro Vittorio Formisano ostenta serenità e getta acqua sul fuoco: quella in terra sarda sarà una partita importante ma non certamente decisiva.

Un avversario ferito ma pericoloso

La Torres ultimamente ha perso qualche punto di troppo ma Formisano ovviamente non si fida: "Occorre sempre fare un distinguo tra prestazioni e risultati. Contro Carrarese e Juve aveva lasciato indubbiamente qualcosa, mentre contro il Sestri Levante ha disputato una grande partita. Sono cose che capitano nel corso di un'annata". Potrebbe essere match che fa scoccare la classica scintilla, ma il tecnico veste i panni del pompiere: "Non attribuisco un carattere speciale a questa partita. Daremo tutto per portare a casa i tre punti ma nulla è definitivo. Ci servirà per crescere".

Giovani al potere

Per quanto riguarda questo appellativo Formisano ha la sua idea: "L'etichetta giovane la diamo guardando la carte di identità. Va fatto però un discorso esperienziale. È importante che i ragazzi la vivano nel migliore dei modi"

Analogie e differenze

Ecco che partita aspetta i biancorossi: "Sarà diversa rispetto all'andata. Noi siamo cambiati loro no. Hanno giocatori esperti che sanno gestire i momenti della partita. I principi sono chiari e definitivi e ho ben chiaro ciò che ci aspetta".

Atteggiamento

Quel che non dovrà mancare domani è questo: "Quando c'è una squadra che ti aggredisce devi farlo con ancora più forza. Non dobbiamo abbassare il baricentro e bisogna portare avanti un discorso di identità. Inoltre le squadre ti lasciano spazi devi attaccarli con forza".

Da migliorare

Sui movimenti senza palla c'è da migliorare? "Si come in tutto il resto. Per quando riguarda invece il ritmo sono scelte. Non sempre ha senso velocizzare i movimenti. Questo dipende dallo schieramento avversario. Noi dobbiamo crescere nell'interpretazione dei momenti, capendo quando accelerare e quando fare il contrario

Punti di forza

Qualcosa però già funziona: "Ad esempio la squadra ha capito che il gioco si differenzia a seconda dei contesti a cui devi adattarsi. Il nostro lavoro verte su questo e indubbiamente stiamo crescendo. In altro invece dobbiamo migliorare anche rubacchiando qualcosa dagli avversari".