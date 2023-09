Calcio, Serie C Girone B: i risultati della quarta giornata

Serie C

In attesa del posticipo di questa sera tra Torres e Carrarese, la quarta giornata di campionato vede un nuovo pareggio a reti inviolate per il Gubbio di Mister Braglia, che non riesce ad andare oltre lo 0 a 0 sul campo della Lucchese. Pareggia anche il Perugia al Curi contro il Pontedera.

Ecco i risultati della quartaa giornata:

Arezzo – Olbia 1 – 1

Fermana – Recanatese 0 – 1

Lucchese – Gubbio 0 – 0

Pineto – Rimini 1 – 0

Vis Pesaro – Virtus Entella 2 – 0

Cesena – Ancona 4 – 0

Juventus Next Gen – Spal 0 – 1

Perugia – Pontedera 1 – 1

Sestri Levante – Pescara 1 – 1

Torres – Carrarese (stasera ore 18.30)