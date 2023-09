Calcio, Serie C Girone B: i risultati della terza giornata

Si è conclusa ieri sera la terza giornata di campionato: il Gubbio non riesce a trovare la via del gol nel match casalingo con la Fermana e rimanda l'appuntamento con i tre punti al Barbetti, per uno 0 a 0 che lascia un po' d'amaro in bocca al popolo rossoblu.

Ecco i risultati della terza giornata:

Ancona – Pineto 1 – 0 (giocata venerdì)

Pontedera – Cesena 1 – 3 (giocata venerdì)

Rimini – Juventus Next Gen 4 – 3 (giocata venerdì)

Spal – Perugia 1 – 2 (giocata venerdì)

Carrarese – Vis Pesaro 1 – 0

Recanatese – Lucchese 1 – 3

Gubbio – Fermana 0 – 0

Olbia – Torres 0 – 3

Pescara – Arezzo 3 – 2

Virtus Entella – Sestri Levante 0 – 1