Calcio, Serie C Girone B: i risultati della seconda giornata

Il secondo turno del campionato di Serie C Girone B, dopo gli anticipi di venerdì, vede la vittoria del Gubbio per 2 a 1 in casa dell'Ancona, grazie alle reti di Frey e Galeandro nella ripresa in risposta al gol dei padroni di casa in apertura di secondo tempo segnato da Paolucci. Stasera la sfida tra Perugia e Pescara, mentre la giornata si chiuderà il 27 settembre con Juventus Next Gen – Recanatese e Cesena – Spal.

Ecco il programma della seconda giornata del Girone B di Serie C, in programma stasera alle 18.30:

Pineto – Virtus Entella 0 – 0 (giocata venerdì)

Vis Pesaro – Olbia 0 – 1 (giocata venerdì)

Ancona – Gubbio 1 – 2

Arezzo – Carrarese 1 – 3

Fermana – Pontedera 1 – 0

Sestri Levante – Lucchese 0 – 1

Torres – Rimini 2 – 1

Perugia – Pescara (stasera 20.45)

Juventus Next Gen – Recanatese (27 settembre 20.45)

Cesena – Spal (27 settembre 20.45)