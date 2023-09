Calcio, Serie C Girone B: i risultati degli anticipi

Serie C

Gli anticipi di ieri vedono le vittorie del Perugia in casa della Spal, del Rimini con la Juventus Next Gen, del Cesena a Pontedera e dell'Ancona nel match casalingo col Pineto. Stasera tocca al Gubbio scendere in campo nella partita del “Barbetti” contro la Fermana.

Ecco i risultati del venerdì:

Ancona – Pineto 1 – 0

Pontedera – Cesena 1 – 3

Rimini – Juventus Next Gen 4 – 3

Spal – Perugia 1 – 2

Di seguito, invece, le partite di oggi alle 20.45:

Carrarese – Vis Pesato (ore 18.30)

Recanatese – Lucchese (ore 18.30)

Gubbio – Fermana

Olbia – Torres

Pescara – Arezzo

Virtus Entella – Sestri Levante