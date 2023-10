Calcio, Serie C Girone B: il programma della settima giornata

Dopo la delusione per la sconfitta di misura col Rimini che è valsa l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C, il Gubbio riparte lunedì sera in casa contro la temibile Carrarese. Sempre lunedì sera gioca anche il Perugia in trasferta con la Fermana.

Questo il quadro completo della settima giornata:

Domenica 8 ottobre

Torres – Lucchese (ore 14)

Virtus Entella – Olbia (ore 14)

Pineto – Pontedera (ore 18.30)

Spal – Pescara (ore 18.30)

Ancona – Vis Pesaro (ore 20.45)

Rimini – Recanatese (ore 20.45)

Sestri Levante – Juventus Next Gen (ore 20.45)

Lunedì 9 ottobre ore 20.45

Arezzo – Cesena

Fermana – Perugia

Gubbio – Carrarese