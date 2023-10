Calcio, Coppa Italia Serie C: i risultati del Girone 3

Serie C

Entra nel vivo la fase ad eliminazione diretta della Coppa Italia di Serie C: il Perugia vince in casa del Monterosi, mentre il Gubbio esce di scena perdendo di misura sul campo del Rimini.

Queste le partite del Girone 3:

Ancona – Pineto 0 – 1 (giocata ieri)

Benevento – Giugliano 2 – 2, 5 – 6 d.c.r. (giocata ieri)

Latina – Casertana 1 – 0 (giocata ieri)

Monterosi Tuscia – Perugia 1 – 3

Recanatese – Vis Pesaro 1 – 1, 1 – 3 d.t.s.

Pescara – Fermana 6 – 1

Rimini – Gubbio 1 – 0

In considerazione dei risultati di oggi, si prospettano questi accoppiamenti per il secondo turno di coppa, in programma l'8 novembre prossimo:

Rimini – Perugia

Pescara – Pineto

Giugliano – Latina

Cesena – Vis Pesaro