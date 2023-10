Calcio, Serie C Girone B: i risultati definitivi della sesta giornata

Una sfida spettacolare, com'è lecito attendersi quando c'è Zdenek Zeman in panchina, quella tra Pescara e Gubbio: dopo un primo tempo chiuso sull'1 a 0 in favore dei padroni di casa, nella ripresa gli eugubini riescono a capovolgere la situazione e a portarsi sul 2 a 1, ma vengono immediatamente raggiunti sul pari e poi controsorpassati nel finale dal Pescara per il 3 a 2 definitivo in favore degli abruzzesi.

Questo il quadro completo della sesta giornata:

Sabato 30 settembre

Lucchese – Pineto 3 – 0

Carrarese – Virtus Entella 2 – 0

Arezzo – Pontedera 1 – 1

Domenica 1 ottobre

Juventus Next Gen – Torres 0 – 1

Olbia – Ancona 0 – 1

Cesena – Rimini 5 – 2

Perugia – Sestri Levante 1 – 0

Recanatese – Spal 1 – 0

Lunedì 2 ottobre

Pescara – Gubbio 3 – 2

Vis Pesaro – Fermana 2 – 2

La classifica aggiornata:

18 Torres

15 Cesena

13 Carrarese

13 Pescara*

11 Lucchese*

10 Perugia

9 Gubbio

8 Olbia

8 Arezzo

7 Recanatese

7 Ancona

6 Pontedera

6 Spal*

6 Juventus Next Gen

5 Pineto*

5 Fermana

4 Vis Pesaro

4 Rimini

3 Sestri Levante

2 Virtus Entella

* una partita in meno