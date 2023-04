Calcio, Serie C Girone B: prossimo turno

La trentasettesima giornata di Serie C Girone B, in programma sabato 15 aprile, vede il Gubbio impegnato in casa contro la Torres, squadra invischiata nella lotta per evitare i playout e, quindi, sicuramente motivata a fare punti, dal momento che ha un vantaggio di 3 punti sulla zona calda.

Per il Gubbio, invece, l’obiettivo è chiaro: vincere per mantenere la quarta piazza e iniziare a prepararsi per gli ormai prossimi playoff.

Questo il programma completo della giornata 37, in campo sabato 15 aprile ore 17.30:

Ancona – Rimini

Montevarchi – Alessandria

Carrarese – Lucchese

Cesena – Vis Pesaro

Fermana – Pontedera

Fiorenzuola – Siena

Gubbio – Torres

Imolese – San Donato

Olbia – Reggiana

Virtus Entella – Recanatese