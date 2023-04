Calcio, Serie C Girone B: tris del Gubbio e quarto posto conquistato

Serie C

Squadra in casa Gubbio

Termina con un netto 3 a 0 per il Gubbio la partita del “Pietro Barbetti” contro la Vis Pesaro: Morelli e due volte Spina regalano successo e quarto posto in classifica ai rossoblu davanti al proprio pubblico.

I padroni di casa trovano il gol del vantaggio dopo 12 minuti con Morelli, portandosi sull’1 a 0 all’intervallo; la ripresa si apre subito con il 2 a 0 di Spina al 47’, prima del definitivo 3 a 0 ad opera dello stesso Spina al 64’.

Questo successo regala ai ragazzi di Mister Braglia il quarto posto in classifica in condivisione con la Carrarese costretta sul 3 a 3 in casa dell’Ancona.

Il tabellino:

Gubbio (3-4-3): Di Gennaro; Portanova, Signorini (Redolfi 71’), Bonini; Morelli, Bontà, Rosaia (Vitale 60’), Spina (Corsinelli 71’); Arena, Vazquez (Arras 77’), Di Stefano (Nicolao 70’). A disposizione: Bulevardi, Greco, Semeraro, Tazzer. Allenatore: Francesco Franzese (Brevi squalificato).

Vis Pesaro (3-5-2): Campani; Gavazzi, Gega, Rossoni (Zoia 52’); Di Paola, Aucelli (Astrologo 73’), Coppola (Gerardi 53’), Valdifiori (Sanogo 79’), St.Clair; Fedato, Pucciarelli (Garau 74’). A disposizione: Borsoi, Farroni, Ghazoini, Ngom, Nina, Parodi. Allenatore: Oscar Brevi.

Reti: 12’ Morelli (G), 47’ e 64’ Spina (G).

Arbitro: Valerio Vogliacco di Bari.

Questi i risultati della trentacinquesima giornata:

Olbia – Alessandria 4 – 0

Ancona – Carrarese 3 – 3

Fiorenzuola – Torres 1 – 3

Aquila Montevarchi – San Donato Tavarnelle 1 – 3

Cesena – Lucchese 1 – 1

Fermana – Siena 3 – 1

Gubbio – Vis Pesaro 3 – 0

Reggiana – Recanatese 1 – 1

Entella – Pontedera 1 – 0

Imolese – Rimini 1 – 1