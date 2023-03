Calcio, Serie C Girone B: prossimo turno

La trentacinquesima giornata di Serie C Girone B, in programma per intero sabato 1 aprile, vede il Gubbio impegnato al Barbetti contro la Vis Pesaro, squadra difficile da affrontare e che cerca punti importanti per uscire dalla zona playout in cui si trova attualmente.

La compagine eugubina, allenata da Mister Braglia, vuole continuare la propria corsa e ha la possibilità di centrare il sorpasso sulla Carrarese al quarto posto in classifica.

Questo il programma completo della giornata 35, in campo sabato 1 aprile ore 17.30:

Olbia – Alessandria (ore 14);

Ancona – Carrarese (ore 14.30);

Fiorenzuola – Torres (ore 14.30);

Aquila Montevarchi – San Donato Tavarnelle;

Cesena – Lucchese;

Fermana – Siena;

Gubbio – Vis Pesaro;

Reggiana – Recanatese;

Virtus Entella – Pontedera;

Imolese – Rimini (ore 18.30).