Calcio, Serie C Girone B: prossimo turno

Serie C

Serie C Girone B

La trentaseiesima giornata di Serie C Girone B, in programma quest’oggi, vede il Gubbio impegnato alle 20.30 in casa del Siena, squadra difficile da affrontare, ma che è reduce da un solo successo nelle ultime 5 gare disputate (una vittoria, due pareggi e due sconfitte).

La compagine eugubina, allenata da Mister Braglia, invece, a tre partite dal termine della regular season vuole continuare la propria corsa e mantenere la quarta piazza, in attesa dei playoff.

Questo il programma completo della giornata 36, in campo giovedì 6 aprile ore 20.30:

Torres – Carrarese (ore 14.30)

Alessandria – Ancona (ore 18)

Lucchese – Entella

Pontedera – Montevarchi

Recanatese – Olbia

Reggiana – Fermana

Rimini – Fiorenzuola

San Donato – Cesena

Siena – Gubbio

Vis Pesaro – Imolese