Calcio, Serie C Girone B: Arena - Di Stefano e il Gubbio vola

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Gubbio

Termina 2 a 0 per il Gubbio la partita del “Pietro Barbetti”: Arena e Di Stefano regalano agli eugubini la seconda vittoria consecutiva per 2 a 0, dopo quella in trasferta con la Recanatese.

La prima frazione di gioco è abbastanza equilibrata, ma sul finire di tempo, esattamente al terzo minuto di recupero, il portiere dei toscani Cucchietti regala un calcio di rigore al Gubbio, mettendo palla a terra senza accorgersi della presenza di Arena alle sue spalle, con quest’ultimo che tocca il pallone e viene atterrato; sul dischetto si presenta lo stesso Arena che porta in vantaggio i padroni di casa spiazzando il portiere.

Il secondo tempo offre poche emozioni, ma tanta intensità e il Gubbio trova il colpo del ko al minuto 82 con Di Stefano, al terzo gol consecutivo, abile a controllare il pallone fuori area e a scagliare un tiro di destro che si infila sotto la traversa per il 2 a 0 rossoblu.

Il tabellino:

Gubbio (3-4-3): Di Gennaro; Portanova (Dutu 46’), Redolfi, Bonini; Morelli (Corsinelli 70’), Rosaia, Bontà (Bulevardi 46’), Nicolao; Arena (Arras 65’), Vazquez (Toscano 65’), Di Stefano, Spina. Allenatore: Piero Braglia. A disposizione: Greco, Semeraro, Signorini, Buzzi, Tazzer, Vitale.

Lucchese (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Alagna; Tumbarello (Ferro 73’), Franco, Mastalli (Bianchimano 61’); Bruzzaniti (Rizzo Pinna 20’), Romero (Visconti 61’), Fabbrini (Di Quinzio 73’). Allenatore: Ivan Maraia. A disposizione: Coletta, Galletti, Bacchini, D’Ancona, D’Alena, Merletti, Pirola, Ravasio, De Maria.

Arbitro: Ramondino di Palermo (Moreo – Fedele).

Reti: 45’+3 Arena (G) rig., 82’ Di Stefano (G).

Calci d’angolo: 8 – 0

Ammoniti: 14’ Tiritiello (L), 22’ Tumbarello (L), 37’ Vazquez (G), 45’ Redolfi (G), 45’+2 Cucchietti (L), 46’ Romero (L), 81’ Quirini (L).

Recupero: 3’ pt, 4’ st.