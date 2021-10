Perugia, prove anti-Brescia: 9 gol alla Primavera, stop per Burrai e Murgia

Il regista è uscito anzitempo dal test in famiglia, l'ex laziale ko nel riscaldamento: davanti a un centinaio di tifosi il tecnico Alvini ha testato un centrocampo a tre, doppietta per De Luca e Lisi

Prove anti-Brescia per il Perugia, che ha battuto 9-0 la Primavera nel test in famiglia andato in scena nella mattina di oggi (sabato 9 ottobre) in un antistadio Curi aperto al pubblico (un centinaio i tifosi presenti). Un'amichevole (due tempi da 30′ e poi un terzo di circa 45′) a cui non hanno partecipato Murgia (ko per un problema alla caviglia nel riscaldamento), il convalescente Rosi e l'affaticato Carretta mentre Burrai è stato costretto a uscire anzitempo dal campo per un problema fisico (da valutare nelle prossime ore).

Dopo aver dato spazio in avvio alle 'riserve', il tecnico Alvini ha poi schierato i titolari nella seconda parte del match provando anche una nuova soluzione tattica in mezzo al campo, con Kouan mezzala sinistra in un centrocampo a tre (con il 3-5-2 dunque invece del solito 3-4-1-2). Ad andare a segno sono stati Bianchimano, Murano, il giovane francese Mabille (tesserato a fine mercato dopo alcuni mesi prova), De Luca (doppietta), Falzerano, Matos e Lisi (doppietta).

IL TABELLINO:

Perugia-Primavera 9-0

PERUGIA/1 (3-4-1-2): Chichizola; Curado, Vanbaleghem, Zanandrea; Righetti, Burrai, Santoro, Mabille; Sounas; Murano, Bianchimano. All. Alvini

PERUGIA/2 (3-5-2): Megyeri; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Segre, Ghion, Kouan, Lisi; Matos, De Luca. All. Alvini

PERUGIA PRIMAVERA: Fulignati, Grassi, Baldi, Boly, Fabri, Mussi, Pupo Posada, Manneh, Parolisi, Morina, Seghetti. Entrati negli altri due tempi: Moro, Zizzania, Cicioni, Del Prete, Paladino, Lo Giudice, Biondelli, Capogna, Angelini, Bevilacqua. All. Formisano

MARCATORI: Bianchimano, Murano, Mabille, De Luca, Lisi, De Luca Falzerano, Matos, Lisi