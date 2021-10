Perugia-Brescia 1-0, Alvini esalta il Grifo: "Prestazione super, un regalo per tifosi e per Comotto"

Il tecnico Massimiliano Alvini esalta il suo Perugia dopo la vittoria sul Brescia, la prima sul prato del Curi in questo campionato. "La vittoria è meritata - ha detto il tecnico dopo il match ai microfoni di 'Umbria Tv' - per l'idea messa in campo, per la voglia e per come abbiamo saputo interpetare la gara in alcuni momenti contro un Brescia che è forte. È stata una bella giornata, perché vedere tanti tifosi con le sciarpe e sentire la curva cantare fino alla fine lascia dentro belle emozioni. Va dato merito ai ragazzi, che hanno omaggiato il popolo biancorosso ed è stato bello festeggiare con loro, con il presidente e il direttore sportivo e celebrare così il compleanno di Comotto".

Complimenti speciali a due dei suoi ragazzi: "Complimenti a Ghion, non era facile per un 'bimbo' così contro gente come Bisoli, Van de Looi e Jagiello. Bravo anche Kouan, che ha fatto una gara pazzesca nel controllare Van de Looi, un giocatore che sa dare linee di passaggio importanti e con le sue capacità poteva innescare anche con i lanci Palacio e Moreo".

Nessun volo pindarico però: "I ragazzi devono fare un percorso - ha detto Alvini e dobbiamo crescere e migliorare in tutti i reparti. Testa bassa e lavorare anche perché nella prossima partita andremo sul campo di una grande squadra come il Lecce. Ora valuteremo le condizion i fisiche di tutti e da lunedì inizieremo a preparare questa sfida".

nfine una curiosità: "Perché sono rientrato rientrato prima dei ragazzi dall'intervallo? Con il mio staff abbiamo una gestione diversa dal solito e parliamo poco, giusto due o tre minuti per dare poche indicazioni chiare sulle fasi di possesso e non possesso. E i ragazzi oggi erano sul pezzo".