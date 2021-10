Serie B, Perugia-Brescia 1-0: De Luca di rigore, prima vittoria al Curi per il Grifo

Prima vittoria di campionato al Curi per il Perugia, che dopo il pari di Benevento e la sosta per le nazionali condanna al secondo ko di fila il Brescia (reduce dalla sconfitta casalinga con il Como): a decidere il match il rigore trasformato al 25' da De Luca, al secondo centro stagionale.

IL TABELLINO

LE SCELTE - Sorpresa in difesa nel Grifo, schierato con il 3-4-1-2 con Sgarbi che la spunta su Curado e Rosi per completare il reparto con capitan Angella (fresco di rinnovo) il rientrante Dell'Orco, mentre in mediana c'è Ghion al posto dell'infortunato Burrai e Kouan è chiamato a guidare il pressing alto e a fare dare da collante tra i centrocampisti e le due punte Matos e De Luca. Sull'altro fronte difesa a quattro per le 'Rondinelle', con il venezuelano Chanchellor e Bisoli titolari (uno in difesa e l'altro nel cuore del campo) e Jagiello a rifinire per Palacio e Moreo.

LA CRONACA 'LIVE'

IL PRIMO TEMPO - A fare la partita fin da subito è un Perugia aggressivo, a costo di rischiare qualcosa tanto che Matos è costretto a 'spendere' il giallo dopo appena due minuti. La tattica però è quella giusta, perché i biancorossi schiacciano gli ospiti che accettano il copione e si abbassano per chiudere gli spazi al Grifo che tiene il pallone ma fatica a sfondare. Per sbloccare il match servirebbe un episodio che arriva al 23': cross di Ghion e tocco in area con il braccio da parte di Bisoli: l'arbitro indica il dischetto dove si presenta De Luca, che trasforma il rigore spiazzando il finlandese Joronen e festeggiando così il suo secondo gol in campionato. Il Brescia prova a reagire, ma il Perugia gli concede solo un paio di cross letti alla perfezione da Chichizola, coraggioso ed efficace nelle uscite. Sono anzi i biancorossi a sfiorare il bis prima del riposo, quando Lisi affonda a sinistra ma 'legge' male il movimento di De Luca e crossa basso sul secondo palo dove però non c'è alcun grifone pronto a intervenire.

LA RIPRESA - Al rientro dagli spogliatoi c'è Tramoni al posto di Bisoli di Brescia ma è subito il Grifo a sfiorare il raddoppio prima con Segre (palla a lato di fuori) e poi con Matos (parata di Joronen), con le 'Rondinelle' che incassano due ammonizioni ravvicinate (giallo a Van de Looi e Mateju). Alvini risponde con Carretta al posto di Matos ma la squadra di Inzaghi riesce ad alzare il barcicentro, così il tecnico del Grifo cerca forze fresche inserendo al 73' Vanbaleghem e Curado al posto di Ghion e Dell'Orco (ammonito poco prima). II lombardi continuano a provarci ma il Perugia concede solo una conclusione a Tramoni (attento Chichizola) e regge l'urto fino al 945' festeggiando così con i tifosi la prima vittoria al Curi.

