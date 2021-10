Serie B, aspettando i posticipi dell'8ª giornata il Perugia irrompe in zona playoff

Dopo le prime gare dell'ottava giornata di Serie B, in attesa dei posticipi domenicali, il Perugia irrompe in zona playoff grazie alla vittoria di misura (la prima in campionato al Curi) ottenuta sul Brescia. Successo in trasferta contro il Pordenone per la Ternana (dell'ex grifone Falasco il gol della bandiera dei 'Ramarri'), nel Como a segno l'ex perugino Parigini (autore del definitivo 2-0 sull'Alessandria). Pari ad Ascoli invece per il Lecce, prossimo avversario del Grifo.

RISULTATI E PROGRAMMA DELL'8ª GIORNATA:

Sabato (16/10) - Ascoli-Lecce 1-1; Crotone-Pisa 2-1; Vicenza-Reggina 0-1; Pordenone-Ternana 1-3; Cosenza-Frosinone 1-1; Perugia-Brescia 1-0; Como-Alessandria 2-0.

Domenica (17/10) - Cremonese-Benevento (ore 14); Parma-Monza (ore 16.15); Cittadella-Spal (ore 20.30).

LA CLASSIFICA - Pisa 19, Lecce 15, Cremonese* 15, Brescia 14, Ascoli 14, Perugia 13, Reggina 13, Benevento* 12, Cittadella* 12, Frosinone 11, Cosenza 11, Ternana 10, Parma* 9, Como 9, Monza* 9, Spal* 8, Crotone 7, Alessandria 4, Vicenza 3, Pordenone 1.

(*una gara in meno)

IL PROGRAMMA DELLA 9ª GIORNATA:

Venerdì (22/10) - Alessandria-Crotone (ore 20.30)

Sabato (23/10) - Benevento-Cosenza (ore 14); Lecce-Perugia (ore 14); Monza-Cittadella (ore 14); Ternana-Vicenza (ore 14); Frosinone-Ascoli (ore 16.15); Brescia-Cremonese (ore 18.30).

Domenica (24/10) - Pisa-Pordenone (ore 14); Reggina-Parma (ore 16.15); Spal-Como (ore 20.30).