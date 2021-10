Serie B, Perugia-Reggina: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo il pareggio di Lecce è già tempo di tornare in campo per il Perugia di Massimiliano Alvini che domani sera (giovedì 28 ottobre, ore 20.30) ospiterà la Reggina terza della classe al Curi nel turno infrasettimanale valido per la 10ª giornata del campionato cadetto (diretta testuale su Perugia Today).

PERUGIA-REGGINA: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

QUI GRIFO - Diversi cambi sono attesi nella formazione del Grifo, almeno stando a quanto dichiarato dal tecnico biancorosso (che ritrova l'esterno Lisi, al rientro dalla squalifica) nella conferenza stampa della vigilia. In mezzo al campo dovrebbe trovare spazio Vanbaleghem dopo la buona ripresa giocata al 'Via del Mare', con Santoro in corsa insieme a Segre e Ghion per una maglia da titolare (in panchina dovrebbe rivedersi il convalescente Burrai). Davanti potrebbe cambiare la coppia con Matos e Murano a rilevare Carretta e De Luca, mentre in difesa scalpitano Curado e Rosi (da capire se capitan Angella avrà bisogno di rifiatare in vista anche del prossimo ravvicinato impegno sul campo della Spal, in programma lunedì primo novembre)

QUI REGGINA - Sull'altro fronte Alfredo Aglietti, che ritrova il portiere di Micai dopo i due turni di squalifica scontati, potrebbe a sua volta cambiare qualcosa rispetto all'undici inziale dell'ultimo match vinto contro il Parma. Tra le possibili novità potrebbe esserci l'innesto di Lakicevic al posto di Loiacono in difesa e quello di Bianchi per Hetemaj sulla linea mediana.

