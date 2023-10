Calcio serie C, il Perugia verso Alessandria con la spina Santoro

Due giorni alla trasferta di Alessandria e suona un campanello d'allarme in casa Perugia. Il tecnico Francesco Baldini nemmeno oggi ha avuto a disposizione Simone Santoro: all'assenza di ieri si è aggiunta quella in occasione della seduta di allenamento di questa mattina. Motivo, l'attacco influenzale è diventato più intenso rispetto a ventiquattr'ore fa. C'è ancora una rifinitura a disposizione, ma è chiaro che il tecnico potrebbe pensare di preservarlo in vista delle successive due tappe del tour de force a cui i biancorossi saranno chiamati, ovvero giovedì 26 in quel di Recanati ed infine lunedì 30 in casa contro la Virtus Entella.

Non va neanche trascurato che eventualmente, vista anche la qualità non eccelsa (almeno sulla carta) dell'avversario, la Juve Next Gen, che si andrà ad affrontare domenica, il centrocampo del Grifo è uno dei più forti e meglio assortiti della categoria quindi le alternative non mancherebbero.

A Pian Di Massiano vige sull'argomento la massima prudenza ed ogni verdetto sarà rimandato a domani mattina, quando Angella e compagni svolgeranno alle 10:30 l'ultimo collaudo prima di salire sul pullman che li condurrà in riva al Tanaro.

Non mancano i recuperi

Le buone notizie non tardano però ad arrivare. E' sulla via del completo recupero Francesco Lisi, che oggi ha lavorato in parte con il gruppo, ma ovviamente non è ancora al meglio. Una decisione, anche in ottica futura, verrà presa domani dopo attente valutazioni. Tutto ok per Edoardo Iannoni, oramai completamente ristabilito.

Formazione, due ipotesi possibili

La presenza di Santoro influenzerà il sistema di gioco con cui il Perugia scenderà in campo al Moccagatta. Se il centrocampista siciliano recupererà giocherà alle spalle di Matos e uno tra Lisi e Vasquez. In caso contrario si andrebbe verso la soluzione del 4-3-3 con un tridente composto da Matos, Vasquez e uno tra Seghetti, Lisi e Seghetti.

Per quanto concerne gli altri reparti si andrà con Furlan in porta; Mezzoni, Angella, Vulikic e Bozzolan (o Cancellieri) in difesa; Iannoni, Bartolomei e Kouan in mediana.