Calcio serie C, il Perugia inizia a sfogliare la margherita

Sul pari contro la Torres, alla prima "non vittoria" della stagione, si è già ampiamente dibattuto, per il Perugia ora è tempo di guardare avanti. Il prossimo trittico di partite sarà utile per cercare di risalire la classifica, ad iniziare da Alessandria, dove i biancorossi incontreranno la Juventus Next Gen. Nulla nel calcio c'è di scontato, ma è chiaro che i biancorossi possono presentarsi al Moccagatta da favoriti. Poi in successione ci saranno da affrontare Recanatese e Virtus Entella, con il chiaro obbiettivo di portare a casa dai 7 ai 9 punti.

Perchè i bianconeri si possono battere

La Juve Under 23, ora detta Next Gen, è una squadra composta prevalentemente da giovani che spesso fanno la spola da quest'ultima al gruppo allenato da Massimiliano Allegri. Questo non può non aver creato delle difficoltà al tecnico Massimo Brambilla (ex centrocampista noto per aver vestito in passato le maglie di Reggiana, Parma e Torino) soprattutto nell'assemblare un gruppo. La classifica non poteva non risentirne: lo score parla di soli 7 punti messi a segno e quint'ultimo posto (ai margini della zona playout) con due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Il Perugia, al netto della presunta incompletezza dell'organico, ha dimostrato sin dall'inizio di avere una precisa identità, o che si giochi con il 4-3-3 o con il 4-3-1-2, ed è su questo che può e deve giocare la partita per aggiudicarsi questa prima importantissima tappa.

La situazione a quattro giorni dal match

Da due giorni la squadra si sta allenando in vista del match del Giuseppe Moccagatta, campo designato per le gare interne dei bianconeri. Dopo il riposo precauzionale di ieri è tornato in gruppo Paolo Bartolomei, che giostrerà ancora, malgrado fino a questo momento non abbia perso una sola partita, in regia; sta continuando a svolgere differenziato Edoardo Iannoni (nella foto sottostante con il preparatore atletico Valeri) a causa di un pestone alla caviglia rimediato contro la Torres, mentre si è fermato a seduta in corso Francesco Lisi, colto da un leggero affaticamento. Non sussiste preoccupazione sul suo conto, ma Baldini, viste le tre partite in otto giorni, dovrà per forza di cose valutarne le condizioni attentamente (per lui come per gli altri componenti della rosa). Assente naturalmente Cristian Dell'Orco, alle prese con i postumi dell'intervento al menisco.