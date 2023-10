Calcio serie C, il Perugia si prepara al tour de force. Con qualche contrattempo

ll calendario del Perugia si fa ancora una volta serrato, ma rallentare il passo è qualcosa che non è più consentito. Lo sa bene Francesco Baldini come lo sanno bene i suoi giocatori. Per dare valore al punto conquistato con le unghie e con i denti contro la Torres, che fino a quel momento non ha sbagliato alcun colpo, occorre mettere a segno un filotto di vittorie, già a partire dalla prossima partita in programma ad Alessandria contro la Juventus Next Gen. Sulle difficoltà che la squadra bianconera sta attraversando e le ragioni di queste si è già ampiamente dibattuto, ma sottovalutare l'impegno, anche se la sensazione (ma è solamente tale) che il risultato in buona parte possa dipendere dai biancorossi, sarebbe alquanto delittuoso.

Tutto il gruppo squadra ne è consapevole e sta lavorando da martedì scorso, come da inizio anno del resto, con grande dedizione e determinazione per cercare di farsi trovare pronto a questo appuntamento molto importante.

Tra acciacchi e condizioni da valutare

Con l'arrivo dell'autunno, con il calo di temperature che ne consegue, è pressochè fisiologico che possano sorgere i classici malanni di stagione. E' quanto accaduto a Simone Santoro, oggi rimasto in palestra per una sindrome influenzale. Il suo recupero non è assolutamente in discussione tant'è che già domani dovrebbe tornare in gruppo. Cosa che ha già fatto, dopo due giorni di differenziato, Edoardo Iannoni, mentre qualche perplessità in più sussiste per Francesco Lisi, ieri fermatosi a causa di una botta ricevuta. Anche oggi il laterale romano non era presente ed è possibile che siano necessari degli accertamenti per capire la reale entità del problema; la sua presenza per il match del Moccagatta ad oggi è da considerare in dubbio.

Si prefigura il classico dubbio

E' molto probabile che Santoro si rimetta ma fino ad allora persisterà il dubbio legato al sistema di gioco. La sensazione è che Baldini voglia proseguire sulla strada del 4-3-1-2, che vedrà il giocatore siciliano schierato alle spalle di Matos e uno tra Lisi e Vasquez, con l'argentino che parte a questo punto favorito. Se invece persisteranno dei problemi si tornerà al 4-3-3 con Matos, Vasquez e uno tra Ricci e Seghetti a comporre il tridente offensivo.

Non dovrebbero subire particolari scossoni gli altri reparti: Mezzoni, Angella, Vulikic e Bozzolan in difesa; Iannoni, Bartolomei e Kouan a centrocampo. Buona parte di questi giocatori si sono dimostrati degli autentici stakanovisti e saranno probabilmente chiamati a degli ulteriori importanti sforzi nelle prossime settimane.