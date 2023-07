Calcio, il Perugia fuori dalla B ma Santopadre tuona: "Dobbiamo stare dentro, siamo esterrefatti"

La decisione del Consiglio Federale tenutosi stamani a Roma non poteva che scontentare il Perugia, che a lungo ha cullato la possibilità di poter disputare la serie B 2023/24, cosa che poi non si è verificata a causa dell'ammissione al campionato del Lecco malgrado le regole chiaramente non siano state rispettate, precisamente in materia infrastrutturale.

Si è creata insomma la classica commedia all'italiana e il presidente Massimiliano Santopadre, ai mircofoni di gianlucadimarzio.com, non le ha certo mandate a dire: "Siamo esterrefatti. Questa è la posizione del Perugia. La Covisoc era stata chiara e aveva deliberato delle decisioni. Come sapete ci sono stati problemi infrastrutturali per il Lecco e finanziari per la Reggina. Dopo questo, il Consiglio Federale ha scelto tutt’altro ed è la prima volta che va a disposizione della Covisoc. Ricorso? Abbiamo fatto richiesta per l’accesso agli atti del Consiglio Federale e per domenica sera dobbiamo finire il ricorso. Speriamo nella ragionevolezza da parte dei giudici. Mercato? Tutto fermo, ancora non sapremo in qualche categoria andremo. Il Perugia deve stare in Serie B, che siano 21 o 22 squadre sono problemi loro".

La nota del club

"In merito alla decisione presa oggi dal Consiglio Federale, peraltro andando contro a quanto deliberato dalla Covisoc pochi giorni prima, la società AC Perugia Calcio rimane sconcertata e stupefatta per il provvedimento reso noto. Comunichiamo a tutti i nostri tifosi che il club presenterà ricorso e continueremo la nostra battaglia nelle sedi competenti".