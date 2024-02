Calcio serie C, l'ex Perugia Aleandro Rosi torna a giocare: lo ingaggia la Torres

Il calciomercato ha chiuso ufficialmente i battenti quattro giorni fa ma anche dopo la scadenza gli svincolati possono trovare una nuova sistemazione.

E' il caso di Aleandro Rosi, rimasto senza squadra in estate dopo la retrocessione dello scorso maggio ma soprattutto dopo quattro anni e mezzo con la maglia del Perugia addosso.

La Torres, formazione sarda militante nel girone B della serie C, ha scelto di ingaggiarlo per avere quel tocco di esperienza in più e ha ufficializzato l'operazione con il seguente comunicato:

"Arriva alla Torres il difensore Aleandro Rosi I rossoblù rinforzano il reparto arretrato con l’acquisto dell’esperto giocatore nato a Roma il 17/5/1987. Aleandro Rosi vanta in carriera 241 presenze in serie A (10 gol e 8 assist) con le maglie di Roma, Parma, Siena, Sassuolo, Genoa, Fiorentina, Frosinone e Crotone e 133 in serie B. Con la maglia della Roma ha firmato anche 6 presenze in Champions League. Nelle ultime 5 stagioni ha vestito da protagonista la maglia del Perugia in Serie B. Il ruolo naturale di Rosi è terzino destro, ma può essere impiegato anche come esterno di centrocampo e in altri ruoli del reparto arretrato. Ora per Rosi c’è la maglia rossoblù numero 2 della Torres. Benvenuto nella famiglia rossoblù Aleandro e in bocca al lupo".

Ironia della sorte al quasi trentasettenne giocatore romano toccherà molto presto sfidare il suo passato. La squadra sarda è stata inserita nello stesso girone dei biancorossi e dunque Rosi, il prossimo 18 febbraio, li affronterà da avversario in match fondamentale in chiave secondo posto.