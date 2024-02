Perugia, il rammarico di Formisano: "Non avevamo la possibilità di cambiare lo spartito"

Non basta un dominio pressochè costante. Il Perugia deve accontentarsi contro il Rimini di un pari a reti inviolate e mister Alessandro Vittorio Formisano commenta così: "In una partita a scacchi devi avere possibilità di cambiare lo spartito. Oggi non avevamo questa possibilità. Abbiamo fatto dell'equilibrio il nostro punto di forza ma non dobbiamo giocare per aver paura di perdere. Ci prendiamo la crescita generale del gruppo". Sulla tattica adottata: "Volevamo portare a spasso il loro dispositivo difensivo ma non ci siamo riusciti. Allora abbiamo optato per l'aggiramento".

Cerca di mantenere l'umore positivo anche Damiano Cancellieri: "Era una giornata per rifarci visti i risultati precedenti. Abbiamo affrontato una squadra forte e decisa". Sul match: "È mancato solo il gol,abbiamo creato tante occasioni e messi tanti cross. Dovevamo essere bravi a finalizzare di più. Ci portiamo il punto e proseguiamo su questa strada". Rispetto ad oggi, per Cancellieri "quella di Pontedera è stata una partita molto più sofferta dove negli ultimi 15' ci siamo chiusi per non prendere gol".