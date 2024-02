Calcio serie C, Perugia - Rimini: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Chiuso il mercato invernale si pensa soltanto al campo. Finalmente verrebbe da dire. Il Perugia, almeno fino a questo momento, si è dimostrato impermeabile a tutti i rumors che hanno visto protagonisti alcuni dei giocatori migliori e tutto questo non gli ha impedito di rilanciarsi con quattro vittorie consecutive ed il terzo posto in classifica. Domani c'è un'altra prova di maturità: al Curi arriva il Rimini, formazione del tutto diversa dall'andata, che si è rigenerata con l'arrivo di Emanuele Troise in panchina. Servirà ancora più concentrazione rispetto alle precedenti gare.

Vediamo nel dettaglio come si avvicinano le due squadre all'appuntamento:

Qui Perugia: ancora lunga la lista degli assenti, ma ci sono due rientri

Il bollettino medico diffuso in serata non ha lasciato dubbi: Andrea Bozzolan, Stipe Vulikic, Paolo Bartolomei, Federico Vasquez e Ryder Matos non potranno essere della partita e il loro stop non sarà breve. Assente anche Francesco Mezzoni, squalificato. Tuttavia Formisano può sorridere: l'emergenza in difesa si attenua con il rientro a tempo pieno di Cristian Dell'Orco. Nella lista dei convocati anche Federico Ricci, che partirà dalla panchina e per il quale non verranno corsi rischi.

Ecco dunque che i biancorossi si schiereranno con il 3-5-2: Adamonis in porta; Lewis, Angella e Dell'Orco in difesa; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan e Lisi a centrocampo; Sylla e Seghetti di punta.

Qui Rimini: Troise pronto a confermare il 3-4-3

I romagnoli si presenteranno al Curi senza poter contare sullo squalificato centrocampista Marco Garetto. Da definire invece la situazione relativa al difensore Nicola Pietrangeli, uscito nel corso dell'ultima partita disputata contro il Pineto e che farà di tutto per essere a disposizione del suo allenatore.

Molto probabilmente verrà confermato il 3-4-3 con Colombi in porta; Pietrangeli (se non ce la dovesse fare è pronto Gorelli), Gigli e Lepri in difesa; Megelaitis, Langella, Delcarro e Semeraro a centrocampo; Lamesta, Morra e Cernigoi in attacco.

Dove vedere la partita in diretta

Perugia - Rimini sarà visibile a partire dalle 18:30 su su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).