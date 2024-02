Calcio serie C, il Perugia domina ma non sfonda il muro del Rimini. Al Curi finisce 0-0

Serie C

Termina così. Il Perugia non riesce a schiodare lo 0-0 pur esercitando una pressione continua per tutto l'arco della gara. Il Rimini strappa un punto insperato e deve ringraziare il suo portiere, Simone Colombi, decisivo in tre circostanze. Il punto muove comunque la classifica e significa quinto risultato utile consecutivo. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

concessi 5' di recupero

86' nel Rimini Jacoponi per Lamesta e Delcarro per Gigli

83' ammonito Iannoni per fallo su Langella

81' nel Perugia c'è Cudrig per Seghetti

80' due cambi per il Rimini: Leoncini per Malagrida e Ubaldi per Cernigoi

75' ammonito Torrasi per gioco scorretto

74' altra buona chance per Seghetti che però da posizione leggermente defilata non trova la porta

73' Sylla trova Iannoni libero al limite dell'area avversaria, ma il suo piattone è completamente sballato

63' nel Rimini c'è Sala per Marchesi

61' Seghetti entra di forza in area, Colombi ancora decisivo sul destro dell'attaccante

59' nel Perugia c'è Cancellieri per Lisi

57' controtraversone di Lisi, lo stacco di Kouan termina a lato di un soffio

47' cross di Lisi, stacco di Iannoni impreciso complice anche il disturbo di un difensore

Si riparte senza sostituzioni da ambo le parti

Non c'è recupero e Perugia e Rimini vanno a riposo sullo 0-0. Padroni di casa che, come nelle previsioni, fanno la partita dimostrandosi arrembanti. L'occasione più nitida la costruiscono Lisi e Sylla dopo 24', con Colombi bravo a disinnescare il pericolo. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'

40' altro contatto nell'area riminese tra Paz e Megelaitis, nulla di fatto anche stavolta

39' prova il destro al volo Megelaitis, palla altissima

38' ammonito Lisi per fallo su Lamesta

30' una sponda di Kouan libera Seghetti che tocca di esterno chiamando Colombi ad un altro difficile intervento. L'ivoriano in fase di stacco aveva commesso fallo

26' la seguente punizione di Lisi termina sulla barriera, sul fondo il successivo tentativo dell'esterno romano

25' ammonito Langella per fallo su Kouan

24' cross di Lisi, colpo di testa di Sylla e miracolo di Colombi

21' Paz affossato in area da un difensore, ma l'arbitro non ritiene il contatto degno della concessione del rigore. L'azione termina con una girata di Sylla che termina alta

3' Iannoni sfonda sulla destra e tenta di recapitare il pallone per Sylla, la difesa anticipa a ridosso della linea di porta

Dopo il minuto di raccoglimento in memoria di Elena Donati, madre del presidente Santopadre si parte

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Lewis, Angella, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Kouan; Sylla, Seghetti. A disp.: Abibi, Cancellieri, Bezziccheri, Ricci, Cudrig, Agosti, Polizzi, Giunti, Souarè, Viti. All. Formisano

RIMINI (3-4-3): Colombi; Gorelli, Gigli, Lepri; Megelaitis, Langella, Marchesi, Semeraro; Lamesta, Malagrida, Cernigoi. Colombo, De Iucci, Delcarro, Sala, Ubaldi, Iacoponi, Rosini, Leoncini, Tofanari. All. Troise

Non ci sono sorprese nello schieramento iniziale biancorosso, che vede Lisi vincere l'unico ballottaggio, precisamente sull'out di9 sinistra. Il Rimini opta per il 3-4-3 con Lamesta, Malagrida e Cernigoi a comporre il tridente offensivo.

A caccia del pokerissimo

Chiusa la patentesi del mercato c'è spazio soltanto al calcio giocato. Il Perugia, con l'inizio del girone di ritorno, ha ingranato la marcia giusta, ma è proibito fermarsi. C'è da consolidare, possibilmente migliorare, la terza posizione in classifica e contro il Rimini i biancorossi andranno con decisione a caccia della quinta vittoria consecutiva. Ospite al Curi è il Rimini, rigenerato dalla cura Troise e che spera di approdare ai playoff.

Gli uomini di Formisano recuperano Cristian Dell'Orco e Federico Ricci, quest'ultimo per la panchina, ma la lista degli assenti permane lunga (Francesco Mezzoni è squalificato, mentre Paolo Bartolomei, Andrea Bozzolan, Stipe Vulikic, Ryder Matos e Federico Vasquez affollano ancora l'infermeria). Formazione obbligata, con Francesco Lisi in procinto di spuntarla su Damiano Cancellieri per un posto sulla corsia mancina.

Emanuele Troise, conterraneo di Formisano, ha cambiato faccia ai romagnoli, che però non potranno disporre degli ultimi due acquisti Riccardo Oddi e Gabriele Quacquarelli, entrambi difensori, oltre che dello squalificato centrocampista Marco Garetto. Regolarmente a disposizione invece il difensore Nicola Pietrangeli, che troverà posto al centro della retroguardia riminese. Probabilmente si punterà sul 4-2-3-1 con Lamesta, Sala e Del Carro alle spalle di Morra.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle 18:30; a seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Lewis, Angella, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan, Lisi; Sylla, Seghetti. A disp. Abibi, Yimga, Viti, Souarè, Cancellieri, Giunti, Agosti, Bezziccheri, Ricci, Polizzi, Cudrig. All. Formisano

RIMINI (4-2-3-1): Colombi; Megelaitis, Pietrangeli, Gigli, Semeraro; Langella, Lepri; Lamesta, Sala, Delcarro; Morra. A disp. Colombo, Marchesi, Gorelli, Malagrida, Ubaldi, Iacoponi, Rosini, Leoncini, Cernigoi, Tofanari. All. Troise