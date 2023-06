Calcio, Promozione: Pontevecchio attiva sul mercato

Il direttore sportivo della Pontevecchio, Emiliano Spazzoni, è partito con ‘prepotenza’ in questa giornata di mercato, ufficializzando varie conferme nella rosa a disposizione di Mister Cardarelli (Vinciarelli, Pero Nullo, Bagnetti, Trequattrini, Cecchini, Castelletti, Barboni, Checcaglini e Costantini) e iniziando ad annunciare i nuovi arrivi: Luca D’Ambrosio, classe 1992, ex Pontevalleceppi, San Sisto e Nestor è il primo acquisto della Pontevecchio, ma poco più tardi arriva anche l’ufficialità di Alessio Nofri Onofri, classe 1989, protagonista con la maglia della Virtus San Giustino nell’ultima vittoriosa stagione in Prima Categoria.