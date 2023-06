Calcio, Promozione: inizia il mercato del Cannara

Il Cannara riparte dal capitano Raccichini, confermato in rossoblu anche per la prossima stagione; ma non è tutto, la società ufficializza anche l’arrivo, che poi in effetti è un ritorno, di Daniele Bazzoffia, ex Trestina.

Questo il comunicato del club: “La società Asd Cannara è entusiasta di annunciare i primi due rinforzi della rosa in vista della nuova stagione. Mister Rossi potrà contare sulla conferma del capitano Alex Raccichini e il graditissimo ritorno di Daniele Bazzoffia.

Si riparte con grande entusiasmo certi che Alex e Daniele ci potranno dare quelle soddisfazioni che società e tifosi si augurano”.