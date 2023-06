Calcio, Promozione: Vis Nuova Alba in piena attività

La Vis Nuova Alba non si ferma più: ufficializzate alcune conferme e quattro nuovi arrivi nel club di San Martino in Campo, in vista della prossima stagione.

Questi i comunicati del club (fonte Facebook Nuova Alba Calcio):

“La società Vis Nuova Alba e felice di annunciare la conferma per la prossima stagione dei nostri ragazzi, i ragazzi terribili di San Martino in Campo! Francesco Piorico (‘00), Gioele Tartocchi (‘01), Matteo Valigi (‘05), Filippo Vescovi (‘05), il presente e il futuro della società! In bocca al lupo ragazzi”.

“L’A.S.D. Nuova Alba è felice di annunciare l’acquisto del jolly Davide Sisani (‘91) dalla Nestor e del difensore Glauco Scappini (‘90) dal Ventinella. Benvenuti ragazzi e in bocca al lupo”.

“L’A.S.D. Vis Nuova Alba è lieta di annunciare l’acquisto dei difensori Lucio Giordano (‘00) dal Settevalli Pila e Marco Pellegrini (‘02) dal Castiglione del Lago. Benvenuti ragazzi e in bocca al lupo”.