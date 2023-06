Calcio, Promozione: doppio colpo della Virtus San Giustino

La neopromossa Virtus San Giustino ufficializza un doppio colpo di mercato: si tratta del portiere Giovanni Ranieri e del centrocampista Marco Mencagli. A rendere nota la doppia operazione in entrata è la stessa società sui propri canali social.

Questa la nota del club (fonte Facebook Virtus SanGiustino): "Primi due colpi di spessore per la Virtus San Giustino che si prepara al prossimo torneo di Promozione dopo il trionfo in Prima categoria. Il ds Lorenzo Angelini ha annunciato infatti l'ingaggio del portiere Giovanni Ranieri; Ranieri, classe '96, nell'ultima stagione ha giocato con la Sampierana in Promozione romagnola ma vanta un passato di assoluto rispetto tra giovanili dell'Inter, Spal, Foligno, Città di Castello, Trestina, Baldaccio Bruni, Castelnuovese. Inoltre il club del presidente Stefano Fabbri ha chiuso la trattativa col centrocampista Marco Mencagli, nell'ultima stagione al Calzolaro e negli anni precedenti al Montone".