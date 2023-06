Calcio, Promozione: poker di nuovi arrivi per la Padule San Marco

La Padule San Marco si conferma tra le regine di mercato del campionato di Promozione; il club del neo presidente Barbetti, infatti, grazie alla regia del direttore sportivo Giacometti, ufficializza ben quattro nuovi arrivi: si tratta del forte centrocampista classe 1999 Francesco Marchi, la scorsa stagione con la maglia del Pergola in Prima Categoria ed un curriculum importante tra serie D ed Eccellenza, di Cristian Cecchetti, centrocampista classe 1998 ex giocatore di Angelana, Trestina, Branca e Pietralunghese, del giovane portiere classe 2004 Matteo Bellucci, in arrivo dal settore giovanile del Fontanelle, e, soprattutto, del forte attaccante classe 2001 Tommaso Battellini, in arrivo dal San Sisto in Eccellenza, con esperienze addirittura in Serie C con il Gubbio, in Serie D con Trestina e Città di Castello e, appunto, in Eccellenza con il San Sisto.