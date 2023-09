Calcio, Promozione Girone B: Maceri al Bastia

Dopo il bel successo sulla Ducato Spoleto per 4 a 2 in campionato, il Bastia torna sul mercato e lo fa riportando in biancorosso il difensore classe 2001 Davide Maceri, autore, nella scorsa stagione, di un buon campionato.

Questa la nota del club (fonte Sito Web Bastia Calcio 1924): “La Società calcio Bastia 1924 comunica il ritorno del difensore classe 2001 Davide Maceri , protagonista nella scorsa stagione con la maglia biancorossa di un ottimo campionato. Bentornato Davide”.