Calcio, Promozione Girone B: i risultati della prima giornata

Torna in campo il campionato di Promozione Girone B: non sono mancate le emozioni in questa prima giornata.

Parte bene il Bastia, pari per Ducato Spoleto, Todi, Foligno, Vis Foligno e Bevagna.

Questo il programma completo della prima giornata, in campo domenica alle 15.30:

AMC '98 – Amerina 2 – 0

Bastia – Cerqueto 3 – 2

Ducato Spoleto – Campitello 1 – 1

Guardea – Clitunno 1 – 0

Real Virtus – Sangemini Sport 0 – 2

San Venanzo – Cannara 2 – 1

Todi – Foligno 1 – 1

Vis Foligno – Bevagna 1 – 1 (giocata ieri)