Calcio, Promozione Girone A: i risultati del trentatreesimo turno

La trentatreesima giornata del campionato di Promozione Girone A vede sfide importanti soprattutto in coda: il Viole perde in trasferta contro il Padule San Marco (1 – 3), mentre il Castello Calcio San Secondo riesce nell’impresa di battere davanti al proprio pubblico la Pietralunghese (1 – 0), per una classifica che, a 90 minuti dal termine della stagione regolare, vede i tifernati in vantaggio di tre punti sugli assisani penultimi.

In zona playoff, invece, bisognerà attendere il prossimo turno per la definizione degli accoppiamenti, l’unica certezza è la partecipazione di Tavernelle, Pietralunghese, Pievese e Padule San Marco.

Per i playout, l’ultima giornata sarà decisiva per sapere chi tra Vis Nuova Alba (37 punti), Piccione (36 punti) e Calzolaro (35 punti) riuscirà a raggiungere la salvezza diretta, condannando le altre due agli spareggi.

Questo il tabellone completo della trentatreesima giornata:

Calzolaro – Pierantonio 1 – 0

Castel del Piano – Grifo Sigillo 2 – 1

Castello Calcio S. Secondo – Pietralunghese 1 – 0

Gualdo Casacastalda – Marra S. Feliciano 2 – 5

Montone – Tavernelle 1 – 2

Padule S. Marco – Viole 3 – 1

Piccione – Selci Nardi 2 – 2

Vis Nuova Alba – Mantignana M. Malbe 2 – 0

Riposa Pievese