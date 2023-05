Calcio, Promozione Girone A: il prossimo turno

Il trentatreesimo turno del campionato di Promozione Girone A vede la capolista già promossa Pierantonio impegnata nella trasferta in casa del Calzolaro, squadra ancora in lotta per evitare i playout, mentre il Montone contro il Tavernelle ha bisogno di un successo per continuare a rincorrere un posto ai playoff, anche se dovrebbe sperare in una contemporanea sconfitta del Padule San Marco nel match casalingo contro il Viole.

In coda, invece, il Castello Calcio San Secondo ospita la Pietralunghese terza in classifica, mentre, come si è detto, il Viole gioca in casa del Padule San Marco, due gare molto difficili per entrambe e verdetto comunque rimandato all’ultimo turno della regular season.

Questo il programma completo della trentatreesima giornata, in programma domenica 7 maggio 2023 alle 15.30:

Castel del Piano – Grifo Sigillo

Calzolaro – Pierantonio

Castello Calcio S. Secondo – Pietralunghese

Gualdo Casacastalda – Marra S. Feliciano

Montone – Tavernelle

Padule S. Marco – Viole

Piccione – Selci Nardi

Vis Nuova Alba – Mantignana M. Malbe

Riposa Pievese