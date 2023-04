Calcio, Promozione Girone A: i risultati del trentaduesimo turno

La capolista Pierantonio, fresca di promozione in Eccellenza con tre turni di anticipo, non va oltre il pareggio casalingo contro un motivatissimo Castello Calcio San Secondo che, grazie a questo risultato, raggiunge il Viole a quota 23 punti: sarà decisiva l’ultima giornata per decidere chi si scenderà in Prima Categoria e chi giocherà i playout.

Importante successo del Padule San Marco sul Tavernelle, mentre il Montone cade sul campo del Marra San Feliciano, lasciando il vantaggio in zona playoff proprio al Padule, ora tre lunghezze più su.

Questi i risultati della trentaduesima giornata:

Grifo Sigillo – Pievese 3 – 2

Mantignana M. Malbe – Castel del Piano 2 – 1

Marra S. Feliciano – Montone 3 – 1

Pierantonio – Castello Calcio S. Secondo 1 – 1

Pietralunghese – Vis Nuova Alba 3 – 1

Selci Nardi – Calzolaro 2 – 1

Tavernelle – Padule S. Marco 1 – 2

Viole – Piccione 0 – 2

Riposa Gualdo Casacastalda