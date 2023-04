Calcio, Promozione Girone A: il prossimo turno

Il trentunesimo turno del campionato di Promozione Girone A vede il Pierantonio impegnato sul campo della Vis Nuova Alba: la capolista può festeggiare la promozione in Eccellenza e, pertanto, la società organizza una grigliata ed un pullman per avere un gran seguito di tifosi in trasferta, tutto a proprie spese.

In coda, invece, il Castello Calcio San Secondo ospita il Selci Nardi, mentre il Viole è atteso dalla sfida esterna sul campo del Calzolaro, con il Mantignana Monte Malbe che, giocando in casa della Pievese, rischia di essere raggiunto dai tifernati penultimi.

Questo il programma completo della trentunesima giornata, in programma domenica 23 aprile 2023 alle 15:

Calzolaro – Viole

Castel del Piano – Pietralunghese

Castello Calcio S. Secondo – Selci Nardi

Montone – Gualdo Casacastalda

Padule S. Marco – Marra S. Feliciano

Piccione – Tavernelle

Pievese – Mantignana M. Malbe

Vis Nuova Alba – Pierantonio

Riposa Grifo Sigillo