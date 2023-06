Calcio, Promozione: Fuso al Foligno

Il Foligno annuncia sui propri canali social di aver trovato un accordo con il centrocampista classe 2002 Federico Fuso, già in passato con la maglia del ‘Falco’.

Questo il comunicato del club (fonte Facebook Foligno Calcio): “La SSD Foligno Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Federico Fuso per la stagione sportiva 2023/2024. Per il centrocampista classe ’02 si tratta di un ritorno, avendo esordito in Serie D proprio con la maglia del Falco. Tra le altre, Federico in carriera ha indossato anche le maglie di Assisi, Angelana e Bastia”.