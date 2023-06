Calcio, Promozione Playout: Calzolaro e Amerina per la graduatoria dei ripescaggi

Calzolaro e Amerina, squadre già retrocesse in Prima Categoria in seguito alle rispettive sconfitte nelle finali playout del proprio girone, si giocano sul neutro di Marsciano la finalissima playout utile al solo scopo di ottenere il primo posto nella graduatoria dei ripescaggi in caso di posti liberi nel prossimo campionato di Promozione.

Questo il programma del match del ‘Checcarini’ di Marsciano, in campo domani alle 16.30:

Calzolaro – Amerina

Arbitro: Simone Pannacci della sezione di Perugia

Assistenti: Gianluca Innocenzi della sezione di Foligno e Chiara Trotta della sezione di Perugia

Chi vince ottiene il primo posto nella graduatoria dei ripescaggi in Promozione, chi perde arriva al secondo posto.