Calcio, Promozione Playout Girone A: Calzolaro in finale, Mantignana retrocede

Finisce 1 a 0 la partita tra Calzolaro e Mantignana Monte Malbe valida per la semifinale playout del girone A: non bastano 90 minuti per trovare il gol che avrebbe cambiato il destino delle due squadre, ma a inizio supplementari ci pensa Caproni a portare in vantaggio i padroni di casa con il gol del definitivo 1 a 0 che regala la finale col Piccione al Calzolaro e condanna gli ospiti alla retrocessione in Prima Categoria.

Questo il risultato:

Calzolaro – Mantignana M. Malbe 1 – 0

Reti: 4’ pts Caproni (C)

Calzolaro in finale, Mantignana Monte Malbe retrocede.