Calcio, Promozione Playout Girone B: Amerina in finale, Superga 48 retrocede

Un finale di stagione da incubo per la Superga 48: gli spoletini, infatti, perdono in casa 4 a 2 contro l’Amerina la semifinale playout, facendosi rimontare dopo il vantaggio per 2 a 0 firmato Cardelli e Moretti nel primo tempo, e retrocedono in Prima Categoria, mentre gli ospiti si giocheranno domenica prossima in casa dell’AMC ’98 la permanenza in categoria.

Questo il risultato:

Superga 48 – Amerina 2 – 4

Reti: 11’ Cardelli (S), 34’ Moretti (S), 49’ Rossi (A), 75’, 76’ e 90’ Ferrante (A).

Amerina in finale, Superga 48 retrocede in Prima Categoria.