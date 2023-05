Calcio, Promozione Girone A Playout: il programma della finale

E’ in programma domani la finale dei playout del Girone A di Promozione: il Piccione ha a disposizione due risultati su tre al 120’, mentre il Calzolaro deve trovare il successo per salvarsi: in caso di parità al termine dei 90 minuti, si procede ai supplementari; se il risultato persiste, a salvarsi è il Piccione in virtù del miglior piazzamento in regular season, condannando il Calzolaro alla retrocessione in Prima Categoria.

Si gioca sul campo del Piccione domani alle ore 16.30:

Piccione – Calzolaro

Arbitro: Andrea Reali della sezione di Foligno

Assistenti: Simone Servili e Alessio Proietti della sezione di Terni