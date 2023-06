Calcio, Promozione: domani finalissima Playoff

C’è grande attesa per la finalissima di domani tra Spoleto e Tavernelle sul campo neutro di Città di Castello: le due squadre arrivano a questa partita forti delle vittorie nei playoff dei rispettivi gironi e si giocano l’ultimo posto per salire in Eccellenza.

Questo il programma del match del 'Bernicchi' di Città di Castello, in campo domani alle 16.30:

Spoleto – Tavernelle

Arbitro: Marco Mammoli della sezione di Perugia

Assistenti: Andrea Cannoni della sezione di Città di Castello e Simone Servili della sezione di Terni

Chi vince sale in Eccellenza, chi perde sarà al secondo posto nella graduatoria dei ripescaggi nel caso in cui si liberassero dei posti nel massimo campionato regionale umbro.