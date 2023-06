Grazie al lavoro in tandem del direttore tecnico Angelo Mattonelli e del direttore sportivo Mauro Cuppoloni, il Cannara effettua un altro colpo di mercato: nella rosa a disposizone di Mister Mauro Rossi in vista del prossimo campionato di Promozione, infatti, arriva Mattia Cavitolo, nell’ultima stagione impegnato con la maglia della ex C4, ora ACF Foligno.