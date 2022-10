Calcio serie B, Perugia - Sudtirol: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Sfida inedita, almeno a livello di serie B (c'è invece un precedente, peraltro fortunato, nella serie inferiore), tra Perugia e Sudtirol, che vede di fronte due squadre che attraversano momenti diametralmente opposti: i biancorossi umbri cercano di riagganciare quantomeno i playout, gli altoatesini per allungare la striscia positiva intrapresa dall'arrivo di Pierpaolo Bisoli. Il match si prevede intenso, una vera battaglia sportiva che verrà vinta sicuramente da chi avrà più fame.

Ma vediamo come si preparano le due compagini all'appuntamento.

QUI PERUGIA - Silvio Baldini, che crede ancora di rimettere in piedi la situazione, dovrà fare a meno dei soli Ryder Matos, che tornerà probabilmente ad inizio 2023, e Filippo Sgarbi, uno dei tanti ex della gara, che probabilmente ci avrebbe tenuto a far bella figura con il club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Tutti a disposizione gli altri.

Si andrà dunque avanti con il 4-2-3-1: Gori in porta; Rosi, Curado, Dell'Orco e Beghetto in difesa; Bartolomei e Santoro mediani; Paz, Luperini e Strizzolo sulla trequarti; Di Carmine in attacco.

QUI SUDTIROL - Pierpaolo Bisoli, un ex non molto amato al Curi, denuncia le assenze di Davide Voltan, Mattia Sprocati, Michele Marconi e Nicholas Siega.

Pertanto il tecnico di Porretta Terme dovrebbe schierare un 4-4-2 con Poluzzi tra i pali; Berra, Zaro, Masiello e D'Orazio in difesa; De Col, Tait, Nicolussi Caviglia e Carretta a centrocampo; Mazzocchi e Odogwu di punta.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Perugia - Sudtirol sarà visibile dalle ore 16:15 su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.