Calcio serie B, il Perugia mette nel mirino il Sudtirol: la situazione a due giorni dal match

Le novità sulla questione stadio sembrano essere rassicuranti, ma prima c'è qualcosa di decisamente più importante. Il presidente Santopadre, nella nota societaria diffusa in mattinata, è molto chiaro: "Abbiamo un’altra battaglia da affrontare, testa e cuore al campionato!". L'avversario di questa battaglia, sportivamente parlando si intende, è chiamato Sudtirol, una squadra che per la prima volta nella sua storia si è affacciato al palcoscenico della B e che, da quando è subentrato in panchina Pierpaolo Bisoli, sembra esservi ambientata nel modo giusto (3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 uscite). L'impegno dunque andrà preso con le molle e con un atteggiamento ben diverso rispetto alle ultime uscite.

ANTIVIGILIA BLINDATA - Da un paio di giorni il Perugia si sta allenando al Fioroni di Ellera dato che l'antistadio è alle prese con le operazioni di risemina. La seduta di stamani è stata assolutamente blindata: i cancelli per tifosi e giornalisti erano più che mai chiusi. Di certo è possibile affermare che Silvio Baldini potrà disporre dei centrali Cristian Dell'Orco e Marcos Curado, che nei primi giorni della settimana erano risultati leggermente affaticati. Saranno assenti Filippo Sgarbi, atteso in gruppo nel corso della prossima settimana, e Ryder Matos, operato ieri alla schiera e che sarà difficile rivedere in campo prima dell'inizio dell'anno nuovo. Il fatto positivo è che questo intervento abbia aiutato l'attaccante brasiliano a risolvere un problema che si trascinava dietro dal finale della scorsa stagione.

IL SISTEMA DI GIOCO NON SI CAMBIA - Baldini appare fortemente intenzionato a proseguire con il suo schema preferito. In difesa sulle fasce ci saranno Rosi (più di Casasola) e Beghetto mentre la coppia centrale sarà formata da Curado e Dell'Orco; tra i due mediani sicuro il posto di Bartolomei mentre Iannoni potrebbe scalzare Santoro; Paz, Luperini e Strizzolo sono in predicato di giocare sulla trequarti alle spalle di Di Carmine.

IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA - Per domani mattina è prevista la rifinitura al Curi a porte chiuse, mentre a seguire il tecnico di Massa terrà la consueta conferenza stampa della vigilia.