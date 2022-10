Calcio serie B, Perugia - Sudtirol: la diretta della partita

La società ci ha provato a riportare entusiasmo con le ultime novità sul nuovo stadio, adesso la squadra dovrà dimostrare sul campo di averlo ritrovato. Quello di oggi non può che essere uno spartiacque di vitale importanza per il Perugia, chiamato ad interrompere la serie di tre sconfitte di fila che l'hanno portato all'ultimo posto in classifica. Per far questo c'è un solo modo: battere il Sudtirol, compagine altoatesina che per la prima volta si affaccia al palcoscenico della B. L'avversario però si preannuncia ostico: l'avvento di Bisoli sulla panchina dei bolzanini ha fruttato 5 partite senza sconfitte, di cui 3 vinte anche contro squadre importanti. I Grifoni, che non avranno a disposizione i soli Sgarbi e Matos, dovranno dimostrare di aver assimilato in buona parte le idee del nuovo allenatore e di essere determinati e decisi a portare a casa un risultato che riaprirebbe quantomeno la corsa ai playout. Seguite la diretta in tempo reale su Perugia Today a partire dalle ore 16:15.