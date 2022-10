Nuovo Curi, la presentazione del progetto è ancora lontana ma filtrano le prime indiscrezioni

Non è un mistero che il Curi abbia la necessità di una ricostruzione totale e in questo senso un passo in avanti è già stato fatto. Mancano però diversi tasselli affinchè questa nuova creatura possa vedere la luce, primo tra tutti la presentazione del progetto in Comune (la cui data verrà comunicata in seguito) e poi l'avvio dei lavori. Ma qualche indiscrezione già è possibile raccoglierla, soprattutto grazie all'intervista che il presidente Massimiliano Santopadre ha rilasciato ad Umbria Tv, l'emittente ufficiale dei Grifoni, nelle ultime ore e che è stata mandata in onda nella serata di ieri nel corso della trasmissione "L'anticipo". Vediamo di dare risposta ai quesiti più ricorrenti che sono stati formulati subito dopo l'annuncio.

Sarà uno stadio completamente di proprietà?

No. Il Perugia prenderà pieno possesso dell'impianto soltanto nei giorni in cui sono in programma eventi sportivi, in quelli successivi invece verrà gestito da privati. Da capire infine quale sarà il ruolo eventuale del Comune nella vicenda, ma verrà sicuramente chiarito più avanti

Ci saranno attività collaterali?

Sì. Il progetto prevede bar, ristoranti ed un albergo che si affaccerà direttamente sul campo. Verranno organizzati tanti eventi, principalmente in concomitanza con la partita che verrà disputata

Qual'è il gruppo imprenditoriale che sta dietro il progetto del nuovo Curi?

Secondo Santopadre, tra gli imprenditori, ci sarà anche Giulio Benni di King Sport. Il presidente ha ammesso che "sono stati decisivi il direttore generale Matarazzo ed il vice presidente Cruciani. Ero un po' spaventato a compiere questo passo. Sono otto-nove mesi che ci lavoriamo".

Chi sarà il progettista?

Santopadre, senza fare il nome, rivela che il nuovo Curi è stato disegnato da uno degli architetti più importanti in Europa per gli stadi (si vocifera Zavanella, ma servono conferme)

Quanto tempo ci vorrà per la realizzazione dell'opera?

E' probabile che serviranno quattro anni complessivi affinchè il nuovo stadio veda la luce

E la capienza?

Sarà di diciottomila posti. Ovviamente tutti a sedere e coperti

Quando avverà la presentazione del progetto?

Entro due mesi. Santopadre ha auspicato che alla conferenza participino anche il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e quello della Lega B Mauro Balata

Esiste la possibilità concreta di giocare anche le partite interne in trasferta?

Sì, ed è indubbiamente il tasto dolente della vicenda. Attualmente la sede più gettonata è il Barbetti di Gubbio: i colloqui con il patron della società rossoblù Sauro Notari ci sono stati e non è mancata assolutamente la disponibilità da parte sua. Non ci sarebbero particolari disagi per i tifosi, complice anche la Perugia - Ancona che permetterebbe di raggiungere la città di Sant'Ubaldo in meno di mezzora. Ecco dunque che questa pista potrebbe divenire concreta nei prossimi mesi.