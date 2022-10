Calcio serie B, Perugia: Silvio Baldini ha rassegnato le dimissioni

La partita contro il Sudtirol è stata l'ultima con Silvio Baldini in panchina. L'allenatore toscano, subito dopo la partita, ha rassegnato le dimissioni e ci ha messo la faccia in sala stampa per spiegare le motivazioni di un gesto forse inaspettato solo poche ore fa:

"Per me questa avventura è finita. È un gruppo di bravissimi ragazzi ma ci sono troppe superficialità ed egoismi. Non voglio assolutamente mettere in difficoltà il Perugia. Ringrazio tutte le persone che ho incontrato qui per la loro ospitalità in questo poco tempo. Sia il presidente che il direttore meritano rispetto, non li voglio prendere in giro. Quando non posso vedere le cose con il cuore non sento di essere la persona giusta".

Si apre ora la corsa alla successione: la soluzione più probabile sembra essere il ritorno di Fabrizio Castori, ancora sotto contratto con il club di Pian Di Massiano, ma non è nemmeno da escludere l'ingaggio di un terzo allenatore, dato che ora Santopadre non ha più due tecnici a libro paga. Ancora qualche ora e sapremo.